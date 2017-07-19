Госдума призывает Европу осудить снос памятников советским воинам

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Госдума призывает страны Европы осудить попытки уничтожения или осквернения памятников погибшим при освобождении от нацизма. Как отмечается в документе, гитлеровские палачи стали идейными вдохновителями тех, кто сегодня пытается нажить политический капитал на раздувании националистических настроений.

В повестке Государственной Думы - более 60 вопросов. Но к одному из них депутаты возвращаются в течение всего дня и в зале заседаний и в кулуарах. Они обсуждают и осуждают своих коллег из Польши, одобривших законопроект о сносе советских памятников, передает "ТВ Центр".

Российские парламентарии подготовили заявление в связи с подобным решением польских властей. Иначе как циничным, аморальным и провокационным его не называют. Обращение Государственной думы адресовано депутатам европарламентов. Их призывают совместно противостоять разрушению и осквернению памятников и попыткам возрождения фашизма.

В российском МИД напомнили, что именно благодаря Советской армии Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен полностью, как планировал Гитлер. Во внешнеполитическом ведомстве действия соседей сочли тяжелым оскорблением российскому народу и всем потомкам тех солдат, которые сражались за свободу Европы. Когда-то Варшава была за это благодарна. Пока память польских чиновников пытаются освежить с помощью официально подписанных ими же документов. В МИД не исключают и других мер реагирования.

"Российская сторона многократно обращала внимание Варшавы на то, что такие действия являются прямым нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из двусторонних договоров и соглашений между Россией и Польшей 1992-1994 гг., согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты. Помимо международно-правового, данный вопрос имеет важнейшее морально-нравственное измерение. Тем не менее, в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий", - говорится в заявлении МИД.

Тема сноса памятников советской эпохи стала одной из главных и в Совете Федерации.

"Конечно же, это кощунственное циничное решение. Абсолютно аморальное. Этому не может быть никаких оправданий. И как бы ни старались эти оголтелые русофобы переписать историю Второй мировой войны, у них ничего не получится. Итоги Второй мировой войны зафиксированы и в Нюрнбергском процессе и во многих других актах", - заявила Валентина Матвиенко.

Сенаторы отправили запрос в министерство иностранных дел, чтобы ведомство пояснило, какие меры намерено предпринять. А пока некоторые члены Совфеда высказывают личное мнение, как можно было бы воздействовать на руководство Польши.

"Я полагаю, но это мое личное мнение, что адекватным ответом могло бы быть решение о персональных санкциях, поскольку я знаю, что у некоторых депутатов Сейма, которые готовили это решение, есть экономические связи с Калининградским регионом. И они часто посещают нашу страну. Я полагаю, что мы вполне могли бы принять, инициировать запрет на въезд на территорию России для этих политиков", - заявил сенатор Антон Беляков.

Недрогнувшей рукой польские политики решили отправить на свалку истории почти 250 монументов советской эпохи. Своими международными обязательствами польские власти жонглируют как наперсточники. Говорят, что подписывались только под сохранением кладбищ и воинских захоронений, а вот если под тем же снесенным монументом Черняховскому нет останков генерала, то тогда это и не памятник вовсе, а противоречащий польским национальным интересам символ Советского господства.

Для утверждения и без того циничного документа депутаты Сейма не нашли никакой иной даты кроме 22 июня. В этот понедельник его подписал президент Анджей Дуда. Свои инициалы на бумаге, узаконивающей снос монументов, он поставил менее чем через 2 недели после краткосрочного визита в Варшаву Дональда Трампа. Заокеанский гость трактовал историю, как хотел, на все лады расхваливал Варшавское восстание против фашистов и лил бальзам на душу маленького народа с большими амбициями. По версии американского президента, в то время как поляки мужественно сражались, советские войска ждали и смотрели, как нацисты уничтожают Польшу. После того как Трамп армию освободителей, потерявшей в боях за Польшу 600 тысяч своих солдат, сделал простыми наблюдателями, Анджей Дуда как будто получил индульгенцию. Не исключено, что именно так он думал, подписывая скандальный закон.

Единственным государством, на официальном уровне осудившем действия Варшавы, стал Израиль. Параллельно с российской Государственной думой израильский Кнессет готовит свое обращение к международному сообществу о сохранении исторической памяти. Ради этого депутаты должны собраться на срочное обсуждение, а это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко. У остального мира еще есть время вспомнить горькие уроки Второй мировой и призвать Польшу остановиться. Закон вступит в силу через 3 месяца.

Лилия Акиньшина, Илья Титов. "ТВ Центр".