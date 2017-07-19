Осужденный за разбой инвалид Мамаев вернулся из СИЗО домой

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Тимирязевский суд Москвы принял решение об изменении меры пресечения инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, который был признан виновным в организации вооруженного разбоя и похищении мотороллера. За это он получил 4,5 года колонии и был помещен в СИЗО "Матросская тишина", где провел 19 дней. Теперь же заключенный вернулся домой.

Журналисты ждали первых комментариев от освобожденного Антона Мамаева прямо на выходе из "Матросской тишины". Однако, как сообщил адвокат подсудимого, Мамаев был доставлен домой на спецтранспорте прямо из СИЗО. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Выездное заседание было проведено со всеми судебными формальностями. В частности, прямо в больничной палате изолятора, где до сегодняшнего дня оставался Мамаев, установили российские флаг и герб, как в стационарных залах судебных заседаний. Суд изучил данные медобследования, которое прошёл обвиняемый уже в изоляторе. Именно Служба исполнения наказаний поставила вопрос о возможности дальнейшего содержания инвалида в тюремной больнице.

По приговору суда в "Матросскую тишину" был помещен полностью парализованный инвалид-колясочник. 28-летний Антон Мамаев без посторонней помощи и пальцем пошевелить не может. Буквально. У него спинальная мышечная атрофия. Таких арестантов в следственном изоляторе не припомнят. В "Матросской тишине" сокамерник Мамаева фактически стал ему нянькой. Однажды, когда его увезли на заседание суда, инвалид целый день провёл без еды. Санкция, предусмотренная статьей обвинения Мамаева, безальтернативна. Недуг подсудимого не значится в приказах министерств здравоохранения и юстиции, как болезнь, освобождающая от отбывания наказания. Но на время судебного разбирательства, уверены правозащитники, мера пресечения должна быть иной.

Обездвиженный инвалид по решению суда должен был провести в колонии общего режима 4 с половиной года. Он признан виновным по статье "Разбой". Как следует из обвинительного заключения, Антон Мамаев вместе со своим подельником отобрали у потерпевших мопед. Причём именно Мамаев якобы разрабатывал операцию и лично угрожал потерпевшим в случае неповиновения прострелить ногу и вывезти в лес. Мамаев утверждает, что официально купил мопед у знакомых за 160 тысяч рублей, чтобы перепродать. Но те почему-то написали заявление в полицию. Есть даже кадры совершения сделки, на которые ссылается обвинение. Запись без звука. Однако сложно предположить, что этот разговор проходит на повышенных тонах и перетекает в уголовную плоскость. В произошедшее не могут поверить и соседи Мамаева, знавшие Антона как тихого спокойного парня.

Мамаев настаивает на собственной невиновности. Он подал апелляцию. Дожидаться новых судебных заседаний инвалид будет уже дома, а не в камере СИЗО.

"Ему сейчас изменили меру пресечения на подписку о невыезде, но решения апелляционной инстанции, он ведь не согласен с самим приговором, оно еще будет расстраиваться, может, в ближайший месяц или два. И мы не знаем, к какому выводу придет суд", - говорит член Общественной палаты комиссии Москвы Елена Меркачева.

Подписка о невыезде распространяется только на период рассмотрения апелляции. Однако, уверены правозащитники, в случае повторного рассмотрения дела суду в любом случае придётся принять во внимание медицинские показания.

Павел Прокопенко, Владислав Подымский, Максим Сидоренко. "ТВ Центр".