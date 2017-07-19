Красноярские депутаты передумали повышать себе зарплату

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Депутаты Законодательного собрания Красноярского края единогласно отменили своё же прежнее решение об увеличении собственных зарплат в два раза. Закон, принятый в начале июля, предусматривал повышение заработков краевых депутатов и министров со 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Парламентарии ссылались на то, что уже давно не индексировали свои доходы. Но жители края таких объяснений не поняли.

Новость о том, что депутаты Красноярского краевого заксобрания сами себе увеличили зарплату вдвое, возможно, так и осталась бы незамеченной, если бы не ведущий местного телеканала Александр Смол, сообщивший её вот так:

— Ребята похлопайте, пожалуйста, за кадром. Вы молодцы. Вы молодцы, Законодательное собрание. Вы это полностью заслужили. Вы идете правильными шагами. Это круто куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату.

Этот ролик стал быстро популярен в Рунете, передает "ТВ Центр". Количество просмотров и репостов росло. Общество негодовало все сильнее. И вот уже решением красноярских краевых депутатов, увеличивших себе зарплату со ста до двухсот тысяч рублей, заинтересовалась местная прокуратура. А следом и полпред президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло.

"Все решения должны быть, во-первых, обоснованы. Во-вторых, своевременны. И в третьих, принимая какое-либо решение, нужно задуматься о последствиях его реализации. А вообще все должно быть по справедливости", - сказал Меняйло.

Именно восстановлением справедливости и объяснил спикер Красноярского краевого заксобрания Александр Усс принятое решение. Мол, парламент, который он возглавляет вот уже 16 лет, всегда отличался морально-этическими качествами. Там регулярно принимаются решения о местных надбавках бюджетникам. При этом зарплаты у самих чиновников, говорит Усс, по сравнению даже с соседними регионами, слишком малы. Вот и решили их увеличить.

"Он предполагал возможность доведения уровня заработной платы не 30 депутатов, а всех лиц, замещающих государственные должности в Красноярском крае до уровня, я подчеркиваю, который давно достигнут в большинстве субъектов Федерации, включая наших соседей", - заявил Усс.

Но это выравнивание произошло бы только при наличии дополнительных средств, настаивал спикер Заксобрания Красноярского края, твердя, что закон не увеличивал зарплату, а лишь создавал предпосылки для ее увеличения в будущем всем краевым чиновникам, включая губернатора и глав местных поселений, а не только депутатам. Некоторые из них говорят, что про зарплаты в первоначальном тексте вообще не было ни слова. И голосовали они совсем за другое.

То, что изменения в закон вносились аккурат перед голосованием, подтвердила и прокуратура. Так что спикеру Красноярского заксобрания все же пришлось признать, что произошла ошибка. Депутаты вышли с каникул на внеочередное заседание и отменили скандальный закон единогласным решением. Правда, не навсегда. К этой теме обещают вернуться уже осенью.

Александр Панюшкин, Виталий Марченко. "ТВ Центр".