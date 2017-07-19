Собянин: в Москве решены проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за последние годы удалось решить проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков.

За последние годы в Москве удалось решить проблемы 11 тысяч обманутых участников долевого строительства жилья. Еще 1900 конфликтных ситуаций находятся в стадии разрешения. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с членами рабочей группы, созданной по итогам парламентских слушаний 3 июля, передает "ТВ Центр".

Мэр столицы выразил удовлетворение тем, что депутаты приняли во втором чтении законопроект об использовании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков. Глава города отметил, что, несмотря на усилия властей разных уровней, проблемы дольщиков решаются крайне трудно. Тем не менее в Москве настроены довести работу до конца.

"До 1 августа, обозначенного в поручении президента, мы примем по каждому объекту дорожную карту, направим их на контроль президенту и правительству России. Ну и сами с применением всех возможных методов понуждения застройщиков к решению этой проблемы будем этим заниматься. Имею в виду судебное, уголовное преследование с помощью наших коллег из правоохранительных органов, экономические стимулы для того, чтобы закончить строительство, ну и организационные, конечно", - сказал Собянин.