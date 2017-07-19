Москва стала лидером в Европе по темпам роста продолжительности жизни

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Москва заняла первое место в Европе по темпам прироста продолжительности жизни. Кроме того, российская столица также занимает лидирующую позицию по скорости приезда машин скорой помощи.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что российская столица заняла первое место в Европе по темпам прироста продолжительности жизни. Об этом сообщает ТАСС.

"Эксперты ВОЗ отметили, что Москва стала номером один по скорости динамики увеличения средней продолжительности жизни в городе, за пять лет она увеличилась с 74,5 лет до 77,2 лет. Раньше такого рейтинга не было, смотрели общие показатели", - сказал Мелик-Гусейнов.

Кроме того, Москва также занимает первое место по скорости приезда машин скорой помощи. В среднем в столице автомобили медицинских служб прибывают на места ДТП за восемь минут, тогда как в других странах такие показатели находятся в районе 10-15 минут.

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