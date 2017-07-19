В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет
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Легкий вертолет Robinson потерпел крушение недалеко от острова Лонг-Айленд в Нью-Йорке. В последний момент пилоту удалось посадить воздушное судно на воду. Полиция оперативно спасла двух человек, находившихся на борту вертолета.
Легкий многоцелевой вертолет Robinson R44 потерпел крушение недалеко от побережья острова Лонг-Айленд в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
По последним данным, пилот вертолета успел подать сигнал о бедствии. Ему удалось посадить воздушное судно на воду в 800 метрах от берега. На борту находились два человека. Полиция оперативно вытащила из воды.
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