Генпрокуратура поспорила с Центробанком о судьбе банка "Югра"

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Генпрокуратура опротестовала и потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации в "Югре". Банк является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, заявили в ведомстве.

Приказы Центробанка, которые касаются работы банка "Югра", изданы безосновательно. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Банк России, как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов", - цитирует его ТАСС.

Куренной подчеркнул, что "Югра" является финансово-устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности.

По мнению Генпрокуратуры, "введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 миллиардов рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране".

В связи с этим прокуратура потребовала отменить приказы ЦБ "О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Банк "Югра" и "О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком.

10 июля ЦБ ввел временную администрацию на шесть месяцев в лице АСВ в "Югре" – банке, который входит в топ-50 крупнейших в России кредитных организаций, в связи с его неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В банке также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца. Вкладчики банка "Югра" начнут получать выплаты 20 июля.

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