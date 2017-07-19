"Система" пожаловалась Кремлю на судью по иску "Роснефти"

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АФК "Система" пожаловалась в Верховный суд, администрацию президента, Высшую квалификационную коллегию судей и Арбитражный суд Уральского округа на действия судьи Арбитражного суда Башкирии Ирины Нурисламовой, которая ведет дело о споре компании с "Роснефтью".

Представители "Системы" пожаловались на судью Арбитражного суда Башкирии Ирину Нурисламову, разбирающую дело по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК, передает "Интерфакс".

Просьбу проверить действия судьи отправили председателю Верховного суда, в администрацию президента, в Высшую квалификационную коллегию судей и председателю Арбитражного суда Уральского округа.

"Порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности", - заявил представитель "Системы" Сергей Копытов.

Целью Нурисламовой, считают в компании, "является никак не справедливое и объективное рассмотрение настоящего дела, а стремление добиться максимально быстрого взыскания денежных средств с ответчиков".

Ранее Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти". Представитель "Системы" Сергей Копытов сказал, что корпорация обжалует это решение суда.

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