В США россиянин приговорен к 5 годам за компьютерное мошенничество

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Суд Атланты приговорил гражданина России Марка Вартаняна к пяти годам лишения свободы за компьютерное мошенничество. Американские власти обвинили россиянина в разработке вредоносной программы Citadel, которая нанесла ущерб на сумму более 500 миллионов долларов.

Суд в американском городе Атланта приговорил россиянина Марка Вартаняна к пяти годам лишения свободы за компьютерное мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, россиянину зачтется время, которое он уже провел в тюрьме. Вартанян был задержан в Норвегии в 2014 году по запросу американских властей. В декабре 2016 года его экстрадировали в США.

Американские власти обвинили Вартаняна в разработке и усовершенствовании вредоносной программы Citadel. Согласно данным прокуратуры, с помощью нее были инфицированы примерно 11 миллионов компьютеров по всему миру, а ущерб от этих действий составил более 500 миллионов долларов.

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