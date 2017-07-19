Путин призвал создать единую цифровую систему в здравоохранении

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Владимир Путин обязал правительство уделить особое внимание обеспечению льготных категорий граждан лекарствами. Президент, в частности, поручил проработать систему контроля государственных закупок. Это позволит снизить цены на препараты. На совещании с членами правительства обсуждались и другие проблемы. В их числе - рост количества аварий с пассажирскими автобусами, а также цены на сельхозпродукцию после холодного лета.

Начиная совещание, президент подчеркивает, что тема развития медицины затрагивает каждую российскую семью, а значит, правительство должно уделять ей чрезвычайное внимание. Это происходит. Спектр применения информационных технологий Минздравом расширяется. Уже сейчас благодаря интернету проще попасть к врачу. Все шире используется телемедицина и электронный документооборот в больницах. С января 2018 года заработает система, которая объединит все государственные и муниципальные закупки лекарств. Это позволит качественно обеспечивать пациентов всеми необходимыми медикаментами, передает "ТВ Центр".

"Хочу подчеркнуть, что проблема доступности бесплатных лекарств одна из самых острых. До сих пор остается одной из острых. Эти вопросы, как вы знаете, поднимались и в ходе "Прямой линии", мы с министром здравоохранения об этом говорили. Их задают и вам, и мне в регионах на встречах с людьми. Прошу правительство уделить решению этой задачи самое пристальное внимание. Насколько известно, система мониторинга и контроля закупок лекарств действует в тестовом режиме с марта текущего года. Полномасштабная эксплуатация должна начаться с января 2018, сейчас важно окончательно отладить эту работу", - заявил Путин.

Схема управления закупками препаратов меняется кардинально. Если раньше лекарства приобретались государством по максимальной цене производителя, теперь - вычисляется среднерыночная стоимость.

У министра сельского хозяйства менее оптимистичный доклад — погода создала сложности во всех регионах России. Юг страны и Поволжье пострадали от ливней, заморозков и града. На Дальнем Востоке и в Сибири из берегов выходили реки. Теперь показатели урожайности зависят от того, какой будет погода осенью.

"Вполне можем рассчитывать, что урожай текущего года превысит и 105 миллионов тонн. Это ниже уровня прошлого года, но достаточно чтобы обеспечить внутреннее потребление, это порядка 70 миллионов тонн", - сказал Александр Ткачев.

Ещё одни тревожные цифры - рост числа ДТП с пассажирскими автобусами. Каждый случай — резонансный. Например, в Татарстане в начале июля погибли 14 человек. Следствие продолжается, но по предварительной информации, водитель автобуса врезался в бензовоз из-за усталости. Президент поддержал предложение Минтранса обязать владельцев всех пассажирских автобусов в стране устанавливать тахографы.

"Мы на "ИННОПРОМЕ" видели различные приспособления, приборы, которые контролируют физическое состояние водителей, – современные, удобные, эффективные. Конечно, вопрос в стоимости и во внедрении, но, безусловно, надо идти по этому пути", - заметил президент.

Выставка российской цифровой промышленности прошла в Екатеринбурге и стала центральным индустриальным форумом в стране. Правительство продолжит поддержку отечественных производителей, в том числе автопрома. Президенту доложили, что с июля стартовали пять государственных программ по субсидированию автокредитования. Воспользоваться ими могут и рядовые граждане, и малый бизнес.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".