Производителей обвинили в продуктовом геноциде стран Восточной Европы

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Продуктовый вопрос испортил европейцев. Те, кто живет на западе континента, оказывается, получают товары высшего сорта, а их восточные собратья вынуждены довольствоваться низкопробными аналогами. Это подтверждают данные специальных исследований. Власти целого ряда государств ЕС уже выразили недовольство вскрывшимися фактами поставок на национальные рынки разных по качеству продовольственных и хозяйственных товаров.

Глава чешского Минсельхоза показывает журналистам фокус: две одинаковых упаковки "рыбных палочек", но это только с виду. Об этом сообщает "ТВ Центр". Если вчитаться в состав, выясняется, что для покупателей из Германии в продукт добавляют 64% чистого филе, а для чешского потребителя только 50. Пример, говорит официальная Прага, далеко не единственный. После тщательного исследования рынков Вышеградской четверки, в которую, кроме Чехии, входят Польша, Венгрия и Словакия, выяснилось, что аналогичным рецептом извлечения дополнительной прибыли не брезгует целый ряд производителей.

Одинаковое название, упаковка, рекламные слоганы, но вот цена и качество отличаются. И не в пользу жителей Восточной Европы. Произведенная в Германии популярная орехово-шоколадная паста вкуснее из-за большего количества орехов в составе и полезнее - здесь меньше вредных консервантов, чем у ее восточноевропейского аналога. В ветчине, которая лежит на прилавках в немецких или французских супермаркетах, процент содержания мяса выше, чем в той, что продают в Словении или Чехии. Ну а чипсы из вроде бы одинаковой пачки польский покупатель будет есть вместе с изрядной дозой пальмового масла. Тогда как, например, австрийский - без этой сомнительной по своей пользе добавки

Двойные стандарты единого европейского рынка сами производители объясняют просто: мол, вкусы на западе и востоке Евросоюза отличаются. Потому и поменяли состав. Но если странную любовь к пальмовому маслу ещё хоть как-то можно объяснить, то как быть с продуктами бытовой химии? Стиральный порошок одной марки, произведённый в Германии, мало того что дешевле польского "брата-близнеца", но и гораздо эффективнее. По данным экспертизы, содержание активных веществ в нем выше на 20%.

Премьер Словакии Роберт Фицо на недавнюю встречу с еврокомиссарами сам явился с таким продуктовым набором, предложив чиновникам из Брюсселя лично "почувствовать разницу". Братислава вместе с Варшавой, Будапештом и Прагой настаивает: нужно законодательно закрепить не только единые нормы производства, но и полную идентичность состава товаров на всей территории ЕС. В противном случае, пойманным на жульничестве производителям грозят объявить бойкот на территории Восточной Европы. Неофициальный статус "бедного родственника", который может довольствоваться малым, ей, кажется, окончательно надоел.

Вот только у лидеров высшего европейского дивизиона подобные заявления ничего кроме раздражения пока не вызывают. Берлин предлагает официально оформить политику "Европы двух скоростей", освободив ведущие экономики от обязательств изо всех сил дотягивать отстающих до европейских стандартов жизни. А Париж все чаще напоминает коллегам не про бонусы, а про обязательства, взятые при вступлении в единую Европу.

На последней встрече европейских лидеров новый глава Франции Эммануэль Макрон даже заявил: Евросоюз это не супермаркет, где каждый просто берет с полки, что хочет — нужно платить за место в "едином европейском доме". И то, что ореховая паста где-то вкуснее, видимо, тоже часть этой платы. При всей заманчивости упаковки европейского проекта одинаково сладкой жизни теперь уже никто не обещает.

Екатерина Выскребенцева и Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".