Четыре ребенка погибли в результате ДТП в Курской области. Видео
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В Курской области произошла авария с участием двух легковых машин. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Кроме того, еще пять человек были доставлены в больницу с различными травмами.
В результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Курской области погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС.
"Вечером вблизи поселка Щетинка на автодороге "Курск - Золотухино" произошло столкновение двух машин. На месте ДТП погибли пять человек", - говорится в сообщении.
По данным РИА Новости, погибли четверо детей и один взрослый.
Еще пять пострадавших в результате аварии были доставлены в больницу. Среди них оказались два ребенка. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
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