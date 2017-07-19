Четыре ребенка погибли в результате ДТП в Курской области. Видео

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В Курской области произошла авария с участием двух легковых машин. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Кроме того, еще пять человек были доставлены в больницу с различными травмами.

В результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Курской области погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС.

"Вечером вблизи поселка Щетинка на автодороге "Курск - Золотухино" произошло столкновение двух машин. На месте ДТП погибли пять человек", - говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, погибли четверо детей и один взрослый.

Еще пять пострадавших в результате аварии были доставлены в больницу. Среди них оказались два ребенка. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

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