Резкий выпад Нетаньяху в адрес ЕС по ошибке просочился в СМИ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЕС ждет увядание и полное исчезновение, если Брюссель не изменит отношение к Израилю. Он возмутился тем, что ЕС постоянно выдвигает Израилю политические условия. Эти слова прозвучали на закрытой встрече, однако по ошибке транслировались в наушники журналистов.

Евросоюз ждет "увядание и смерть", если Брюссель не изменит свою политику в отношении Израиля. Об этом заявил премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху.

"Я думаю, что Европа должна решить: или она хочет жить и процветать, или - увянуть и исчезнуть. Я не очень корректно выражаюсь, знаю, некоторых из вас это шокирует. Это шутка. Но правда остается правдой: и в вопросе безопасности Европы, и в вопросе ее экономического будущего. Оба эти вопроса предполагают изменение политики [ЕС] в отношении Израиля", - заявил он.

Как пишет британская газета The Guardian, своим неутешительным прогнозом политик поделился на закрытой встрече в Будапеште с премьер-министрами Венгрии, Чехии, Словакии и Польши. Он призвал коллег закрыть границы для мигрантов из ближневосточных и североафриканских стран. Премьер также возмутился тем, что ЕС постоянно выдвигает Израилю политические условия.

По ошибке резкий выпад израильского премьера в адрес Брюсселя транслировался в наушники журналистов. Несмотря на то, что о технической неполадке быстро узнали, "предсказание" Нетаньяху успело просочиться в СМИ.

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