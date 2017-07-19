Песков назвал абсурдом заявления о "тайной" встрече Путина и Трампа

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С удивлением и непониманием восприняли в Кремле сообщения западных СМИ о "тайной" встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, никаких тайных и секретных встреч не было.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге неоднократно обменивались фразами и мнениями. Никакой секретной встречи президентов не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Употребление такого термина, как "тайная" или "секретная" встреча, вызывает абсолютное удивление и непонимание. Была официально согласованная по дипломатическим каналам двусторонняя встреча и затем на полях визита они неоднократно обменивались мнениями и фразами. Не было никаких тайных и секретных встреч. Утверждать об этом абсолютно абсурдно", - сказал он.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге провели еще одну встречу. По данным СМИ, президенты около часа беседовали во время ужина 7 июля.

Информацию о "секретной" встрече прокомментировал и сам Трамп в своем Twitter. "Лживые новости о секретной встрече Путиным на G20 - это болезнь. Ангела Меркель пригласила всех лидеров. Пресса это знала. Даже ужин лидеров стран G20 они делают зловещим", - написал он.