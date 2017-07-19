Естественная убыль населения России выросла почти втрое

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За январь-май 2017 года Росстат зафиксировал естественную убыль населения на 111,8 тысячи человек. Для сравнения: за январь-май 2016 года естественная убыль населения составила 41,6 тысячи человек. Несмотря на это, большую часть потерь компенсировал приток мигрантов.

За первые пять месяцев 2017 года в России смертность превысила рождаемость, а по сравнению с предыдущим годом естественная убыль населения выросла почти втрое.

По данным Росстата, 791 тысяча человек скончалась, а появилось на свет 679,2 тысячи младенцев - это на 11% меньше, чем с января по май 2016 года.

Таким образом, естественная убыль составила 111,8 тысячи человек, что почти втрое превышает показатель первых пяти месяцев 2016 года (41,6).

При этом большую часть понесенных потерь компенсировал приток мигрантов. Согласно статистике, число находящихся в России иностранных граждан выросло за январь-май 2017 года на 80,7 тысячи человек.

Ранее Москва заняла первое место в Европе по темпам прироста продолжительности жизни. Российская столица также занимает лидирующую позицию по скорости приезда машин скорой помощи.

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