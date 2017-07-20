Трое пострадавших в ДТП под Курском находятся в тяжелом состоянии

Теги: ДТП дети курск

В ДТП в Курской области возле деревни Щетинка погибли пять человек, в том числе четверо детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Курской области расследуют причины крупной аварии, жертвами которой стали четыре ребенка и один взрослый. Трагедия произошла накануне вечером недалеко от посёлка Щетинка.

"По предварительной информации, автомобиль Peugeot, двигаясь в сторону города Курска, попытался развернуться, пересекая двойную сплошную полосу, и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, двигавшемся по своей полосе во встречном направлении", - сообщил "ТВ Центру" заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Курской области Богдан Пономарев.

По последним данным, трое из восьми пострадавших в ДТП находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Уже известно, что один из автомобилей был перегружен, в нем на момент столкновения находились десять человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Читайте также:

Путин посетовал на рост числа ДТП с участием автобусов

Виновника смертельного ДТП в Москве задержали в Германии

ДТП с автобусом на Ставрополье: 2 человека погибли, 15 пострадали