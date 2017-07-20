СМИ: Трамп свернул программу ЦРУ по поддержке оппозиции в Сирии

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Программа ЦРУ по поддержке вооруженной оппозиции в Сирии будет закрыта. Такое решение, как пишет Washington Post, принял президент Дональд Трамп. Издание ссылается на источники в Белом доме. Данная программа действовала с 2013 года и была создана при Бараке Обаме для оказания давления на Башара Асада.

Глава Белого дома Дональд Трамп принял решение прекратить программу ЦРУ США по вооружению и военной подготовке так называемой умеренной оппозиции в Сирии. Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению газеты, такие действия могут означать фактический шаг навстречу России. И являются частью более обстоятельной стратегии нынешней американской администрации, направленной на последовательное заключение с Москвой соглашений о создании зон деэскалации в Сирии.

Проект по поставке вооружений боевикам и отправке инструкторов в лагеря подготовки, сообщает Washington Post, был инициирован в 2013 году при Бараке Обаме, чтобы оказать давление на Башара Асада. Однако, как утверждает газета, даже сторонники такой политики стали выражать сомнение в её эффективности.

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