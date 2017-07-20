Сирийские инженеры налаживают разрушенные боевиками нефтевышки

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В провинции Ракка под контроль сирийских властей возвращены десятки нефтяных вышек. Они были в руках террористов, которые при отступлении заминировали подходы к насосам, а большую часть из них подорвали. Теперь оборудование отправят на ремонт, а уже к концу года вышки возобновят свою работу.

Пара емкостей, закопанных в песок. Незамысловатая система из труб и насосов для перекачки нефти. Рабочая сила – два, три человека. Вот и все предприятие. И таких мини-заводов в пустыне тысячи. Все – в собственности запрещенной в России ИГИЛ. Никаких затрат. Одна прибыль. Рентабельность астрономическая. Суррогатный бензин из ворованной нефти приносил террористам миллиарды долларов, передает "ТВ Центр".

Захват месторождений и нефтекомплексов Сирии был одной из главных задач боевиков. Месторождение "Ас-Саура" – только на его площади более 50 вышек, добывающих углеводороды. Понятно, что незаконно. Но по мере наступления на Ракку и Дейр-эз-Зор одна из основных отраслей, формирующих экономику страны, постепенно возвращается под контроль государства. Правда, в таком состоянии, что, кажется, придется ее развивать с нуля.

"Перед отступлением боевики взорвали часть вышек, а часть вывели из строя. Ими явно руководил кто-то, кто хорошо разбирается в нефтяной промышленности, наверное, инженер, они сломали самые важные узлы, сейчас мы собираем все, что осталось после разминирования и повезем это в Хаму и уже тогда сможет снова добывать нефть", - рассказал инженер Али Ибрагим.

Специалисты говорят, что на восстановление вышек потребуется и время, и огромные средства. Первые шаги уже сделаны. На месте, где террористы устанавливали свои кустарные мини-заводы, власти намерены построить крупный добывающий комплекс.

"Боевики, конечно, серьезно повредили все оборудование, особенно механизмы нефтяных насосов, но мы понимаем насколько важно все быстро восстановить и в кратчайшие сроки", - отметил Али Ибрагим.

За пять лет войны, после захвата месторождений боевиками, ВВП страны потерял 28 процентов. Урон огромный. Хотя экономисты считают, что нефтяной сектор оживет и окупит себя очень быстро. Конечно, нужны инвестиции. Но главное, что в Сирии остались тысячи высокопрофессиональных специалистов, готовых хоть сегодня приступить к работе.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр", Сирия.