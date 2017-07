У сенатора Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга

Теги: В мире сша лечение рак сенатор

У 80-летнего республиканца Джона Маккейна диагностировали агрессивную опухоль мозга - глиобластому. Ее обнаружили после операции по удалению сгустка крови на левом глазу. Свою поддержку сенатору выразили Дональд Трамп, Барак Обама и Хиллари Клинтон.

У американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна диагностировали агрессивную форму рака головного мозга – глиобластому, сообщает Reuters со ссылкой на больницу.

Опухоль у 80-летнего политика обнаружили после операции на глазном яблоке, ему удалили сгусток крови. В настоящее время семья Маккейна и врачи рассматривают различные формы лечения рака, в том числе химиотерапию.

Свою поддержку Маккейну выразили президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, экс-президент США Барак Обама и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

"Сенатор Маккейн всегда был борцом. Я и Мелания обращаем свои мысли и свои молитвы к сенатору Маккейну, Синди (жена Маккейна – прим. ред.) и всей его семье. Поправляйся скорее", - заявил Трамп.

Melania and I send our thoughts and prayers to Senator McCain, Cindy, and their entire family. pic.twitter.com/SO4XYgnyug — President Trump (@POTUS) 20 июля 2017 г.

"Джон Маккейн — герой Америки и один из храбрейших бойцов, которых я знал. Рак не знает, кто ему противостоит. Задайте болезни жару, Джон", - написал Обама.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John. — Barack Obama (@BarackObama) 20 июля 2017 г.

"Джон Маккейн крепок насколько это возможно. Сегодня я мыслями с Джоном, Синди, их прекрасными детьми и всей их семьей", - поддержала Клинтон.

John McCain is as tough as they come. Thinking of John, Cindy, their wonderful children, & their whole family tonight. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 июля 2017 г.

Сам политик заявил, что после лечения вернется к работе в Сенате. Его слова передает Associated Press.

