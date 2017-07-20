Приставы спишут около триллиона рублей долгов россиян перед банками

Теги: Общество пристав фссп

В России будет списано около триллиона рублей безнадежных долгов граждан перед банками. В ФССП заявили, что объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, растет ежегодно.

Приставы спишут около триллиона рублей долгов российских граждан перед банками по причине невозможности взыскания. Об этом пишет газета "Известия".

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) заявили, что ежегодно растет объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда. В 2017 году приставы смогут взыскать примерно половину переданных им после решения суда долгов.

В основном, банки подают в суды на заемщиков в случае, если взыскание собственными силами или через коллекторов признано невозможным и нецелесообразным.

До конца текущего года из дел, которые были получены за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%. Это по факту составляет один триллион рублей.

В ФССП отмечают, что в 2015 году в исполнении приставов находилось четыре миллиона производств о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более двух триллионов рублей. Из них списанием безнадежных долгов был закончен один миллион дел. В 2016 году приставы завершили два миллиона из пяти миллионов производств, которые находились в работе. Общая сумма задолженности при этом составляла три триллиона рублей.

За пять месяцев 2017 года в ФССП поступило четыре миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более двух триллионов рублей. 817 тысяч из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май 2017-го приставы закрыли 18,6% производств.