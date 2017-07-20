Трамп рассказал о "тайных" переговорах с Путиным

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Президент США Дональд Трамп обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным "вопрос о приемных детях" во время неформального разговора на саммите G20. Глава Белого дома рассказал в интервью газете The New York Times, что говорил с российским лидером, в основном, в "шутливой форме" на протяжении 15 минут.

Президент США Дональд Трамп раскрыл темы, которые он и российский лидер Владимир Путин затрагивали в ходе неформальной встречи на ужине лидеров стран G20 в Гамбурге. Глава Белого дома отметил в интервью газете The New York Times, что говорил со своим собеседником из России, в основном, в "шутливой форме". Разговор длился примерно 15 минут.

В частности, президент США подтвердил, что обсуждался "вопрос о приемных детях". По его словам, супруга Мелания Трамп сидела во время ужина рядом с президентом России с противоположной стороны стола, передает "Интерфакс".

"Подходило время десерта. Я подошел просто сказать "привет" Мелании и, находясь там, поздоровался с Путиным", - отметил он.

Также Трамп назвал любопытным то, что всплыла тема усыновления. Он добавил, что его сын Дональд Трамп-младший сообщал, что это было темой его встречи с несколькими россиянами, имеющими "связи с Кремлем в ходе прошлогодней кампании".

"Даже, несмотря на то, что электронные сообщения демонстрируют, что та беседа организована для передачи порочащей информации на Хиллари Клинтон, Трамп заявил, что ему от России подобные материалы о Клинтон в прошлом году не требовались, так как у него их было уже более, чем достаточно", - пишут журналисты издания.

Трамп подчеркнул, что единственная информация о Клинтон, которая могла бы ему пригодиться, это если бы его соперница по борьбе за пост президента "выстрелила кому-нибудь в спину".

В свою очередь, чиновники Белого дома отметили, что краткую беседу за ужином в ходе саммита в Гамбурге нельзя считать полноценной. Также в администрации президента США подчеркнули, что "инсинуации о том, что Белый дом пытался "скрыть" вторую встречу, являются лживыми, злонамеренными и абсурдными".

Накануне, 19 июля, агентство Reuters сообщило, что Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге провели еще одну - неофициальную - встречу. По данным СМИ, президенты около часа беседовали во время ужина 7 июля.

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких тайных и секретных встреч не было. По его словам, в Кремле такую информацию восприняли с удивлением. "Была официально согласованная по дипломатическим каналам двусторонняя встреча и затем на полях визита они неоднократно обменивались мнениями и фразами", - указал Песков.

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