Число жертв ДТП под Курском увеличилось до шести

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Шесть человек, среди которых пять детей, погибли в результате серьезной аварии в Курской области. Еще семеро госпитализированы с серьезными травмами. Столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них пытался развернуться через двойную сплошную. При этом у него в салоне находились сразу десять человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Искореженные машины и разбросанные детские вещи. В этой страшной аварии шансов выжить у маленьких пассажиров практически не было. Четыре ребёнка и один взрослый погибли в результате неправильного манёвра водителя, который их вез. "Пежо", в котором находились 9 человек, двигаясь вечером по трассе в сторону Курска неподалеку от деревни Щетинка, попытался развернуться через две сплошные полосы и лоб в лоб столкнулся с "Фольксвагеном", который двигался навстречу, передает "ТВ Центр".

"В результате ДТП 5 пассажиров "Пежо" погибли на месте, из них 4 детей. Еще 4 пассажира "Пежо" включая 1 ребенка, доставлены в больницу. Водитель и двое пассажиров "Фольксвагена" госпитализированы", - сообщил замначальника отдела информации общественных связей УМВД по Курской области Богдан Пономарев .

В четверг утром число погибших в это аварии выросло до шести человек. В больнице скончался еще один пострадавший. Еще трое врозслых находтяся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. В столкновении двух машин в общей сложности пострадали 13 человек, почти половина из которых - дети. Всю ночь на месте ДТП работали спасатели, полиция и медики. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области развернулся оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

"Общая группировка привлекаемых сил и средств для ликвидации дорожно-транспортного происшествия составила от функциональной территориальной подсистемы МЧС 44 человека и 15 единиц техники", - рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Курской области Сергей Шаров.

Уже известно, что водитель "Пежо", спровоцировавший ДТП, перевозил людей с грубейшими нарушениями техники безопасности - автомобиль был переполнен. По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Елена Сахно, "ТВ Центр".