11:46, 20 июля 2017

В Киеве проходит акция памяти в годовщину убийства Павла Шеремета

Теги:  убийство  Украина  следствие

Ровно год прошёл со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Его машину взорвали в центре Киева. Имена убийц и заказчиков до сих пор не названы. Ранее украинские власти заявляли, что приложат все силы для расследования этого громкого преступления. Однако результатов по-прежнему нет. На месте гибели журналиста проходит акция памяти.

Вопрос, повисший в воздухе: "Кто убил Павла?". Ранним утром на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, на месте покушения, десятки журналистов зажгли свечи возле большого баннера с фотографией погибшего коллеги. Как и ожидалось, это больше, чем акция памяти. Через полчаса колонна двинулась в сторону здания СБУ и администрации президента Украины выразить недовольство ходом, вернее, отсутствием хода расследования, передает "ТВ Центр".

Замеченный у дома Шеремета сотрудник СБУ был уволен в 2014 году

"Очень много деталей не было отработано. На ключевые вопросы следствие не ответило. Это доказывает непрофессионализм тех людей, которые этим делом занимаются", - рассказал журналист Михаил Лыткач.

Ровно год назад красный Subaru, за рулем которого находился Павел Шеремет, взорвался, отъехав от своего дома около 300 метров. Журналист спешил на радиоэфир. Следствие установило: взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Экстренные службы через считанные минуты оказались на месте происшествия, но спасти Павла не смогли. Ставший известным еще в 90-е на всем постсоветском пространстве репортер и ведущий оппонировал властям – сначала в Белоруссии, потом в России и на Украине. В 2014 году он переехал в Киев, работал в издании "Украинская Правда" вместе с гражданской женой Аленой Притулой и на "Радио-Вести". Об угрозе собственной жизни не помышлял.

Расследование взял под личный контроль Петр Порошенко, даже назвал это "делом чести" и обещал привлечь к установлению личностей убийц сотрудников ФБР. А советники Арсена Авакова – министра внутренних дел – поспешили заявить о "российском следе" в убийстве журналиста. Позже не раз повторяли эту версию. Среди возможных мотивов преступления рассматриваются профессиональная деятельность и личная неприязнь. Но за прошедший год ни одного подозреваемого в деле так и не появилось.

"К сожалению, мы видим, что не только нет результата, но нет и прогресса какого-либо. В перспективе мы не ожидаем, я не ожидаю того, что результат будет получен силами этих организаций без привлечения западных, международных представителей", - рассказала дочь Павла Шеремета Елизавета.

Пока же дальше всех в расследовании продвинулись журналисты – сотрудники издания "Громадское", как ни странно, детальнее полицейских и сотрудников СБУ изучили видео с камер наблюдения: видно, что взрывное устройство установили мужчина и женщина. Вероятнее всего, те же люди утром 20 июля проследили за тем, что оно сработало. Выяснилось, что возле дома Павла Шеремета работала группа наружного наблюдения и контактировала с исполнителями убийства. В фильме-расследовании журналисты приходят к выводу о причастности к убийству сотрудников Службы безопасности Украины. Однако официальные власти вряд ли согласятся с этими доводами.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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