В Киеве проходит акция памяти в годовщину убийства Павла Шеремета

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Ровно год прошёл со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Его машину взорвали в центре Киева. Имена убийц и заказчиков до сих пор не названы. Ранее украинские власти заявляли, что приложат все силы для расследования этого громкого преступления. Однако результатов по-прежнему нет. На месте гибели журналиста проходит акция памяти.

Вопрос, повисший в воздухе: "Кто убил Павла?". Ранним утром на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, на месте покушения, десятки журналистов зажгли свечи возле большого баннера с фотографией погибшего коллеги. Как и ожидалось, это больше, чем акция памяти. Через полчаса колонна двинулась в сторону здания СБУ и администрации президента Украины выразить недовольство ходом, вернее, отсутствием хода расследования, передает "ТВ Центр".

"Очень много деталей не было отработано. На ключевые вопросы следствие не ответило. Это доказывает непрофессионализм тех людей, которые этим делом занимаются", - рассказал журналист Михаил Лыткач.

Ровно год назад красный Subaru, за рулем которого находился Павел Шеремет, взорвался, отъехав от своего дома около 300 метров. Журналист спешил на радиоэфир. Следствие установило: взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Экстренные службы через считанные минуты оказались на месте происшествия, но спасти Павла не смогли. Ставший известным еще в 90-е на всем постсоветском пространстве репортер и ведущий оппонировал властям – сначала в Белоруссии, потом в России и на Украине. В 2014 году он переехал в Киев, работал в издании "Украинская Правда" вместе с гражданской женой Аленой Притулой и на "Радио-Вести". Об угрозе собственной жизни не помышлял.

Расследование взял под личный контроль Петр Порошенко, даже назвал это "делом чести" и обещал привлечь к установлению личностей убийц сотрудников ФБР. А советники Арсена Авакова – министра внутренних дел – поспешили заявить о "российском следе" в убийстве журналиста. Позже не раз повторяли эту версию. Среди возможных мотивов преступления рассматриваются профессиональная деятельность и личная неприязнь. Но за прошедший год ни одного подозреваемого в деле так и не появилось.

"К сожалению, мы видим, что не только нет результата, но нет и прогресса какого-либо. В перспективе мы не ожидаем, я не ожидаю того, что результат будет получен силами этих организаций без привлечения западных, международных представителей", - рассказала дочь Павла Шеремета Елизавета.

Пока же дальше всех в расследовании продвинулись журналисты – сотрудники издания "Громадское", как ни странно, детальнее полицейских и сотрудников СБУ изучили видео с камер наблюдения: видно, что взрывное устройство установили мужчина и женщина. Вероятнее всего, те же люди утром 20 июля проследили за тем, что оно сработало. Выяснилось, что возле дома Павла Шеремета работала группа наружного наблюдения и контактировала с исполнителями убийства. В фильме-расследовании журналисты приходят к выводу о причастности к убийству сотрудников Службы безопасности Украины. Однако официальные власти вряд ли согласятся с этими доводами.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".