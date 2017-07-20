Во многих странах Европы поддержали ограничения мессенджеров

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Влияние терроризма существенно снизилось благодаря контролю за социальными сетями и мессенджерами. Такой вывод сделали авторы доклада, который в среду опубликовал Госдеп США. Сотрудничество Интерпола и владельцев интернет-сервисов позволило отслеживать сообщения радикалов и тем самым пресекать террористическую деятельность. Ограничения мессенджеров поддерживают и во многих странах Европы.

Свист и крики "убирайся!" - так в Дрездене встретили министра юстиции Германии. Хайко Маас приехал, чтобы разъяснить жителям города суть закона, принятого Бундестагом. Документ обязывает социальные сети в течение суток удалять контент, содержащий разжигание межнациональной и религиозной ненависти, клевету и оскорбления, запрещённые в стране. В случае невыполнения - штраф от 5 до 50 миллионов евро. В немецком обществе новый закон вызвал неоднозначную реакцию, передает "ТВ Центр".

Представители радикальных движений, в частности, "ПЕГИДА", считают: власти Германии могут использовать эту схему для борьбы со свободой слова. Опасения высказывают и в оппозиционных партиях, которые используют свои страницы в социальных сетях для ведения предвыборных кампаний. Отвечая на вопросы журналистов, Хайко Маасу пришлось чуть ли не оправдываться.

"Этот документ - о штрафах за недопустимый контент в социальных сетях, который разжигает ненависть. Он не ограничивает свободу законопослушных граждан!" – заявил он.

Под действие закона в Германии попадают Facebook, YouTube и другие сайты с аудиторией более двух миллионов пользователей. Правда, в силу он вступит только после сентябрьских выборов в федеральные органы ФРГ. Хайко Маас, который руководил разработкой законопроекта, надеется, что этот документ поможет снизить объём запрещённого контента в социальных сетях.

Ещё одна проблема, которая обсуждается на самом высоком уровне во всём мире - пропаганда идей радикального ислама в интернете. На фоне повышенной террористической угрозы лидеры ряда европейских стран неоднократно критиковали руководство социальных сетей за недостаточные усилия по борьбе с подобными материалами.

"Мы в Великобритании уже работаем с соцсетями и их владельцами, с тем чтобы остановить распространение экстремистских материалов и вредоносной пропаганды, которые завладевают умами молодежи. Мы рассмотрим возможность создания нового законодательства, которое применялось бы к IT-компаниям в случае, если они не будут удалять неприемлемый контент. Мы едины в осуждении терроризма", - указала премьер-министр Великобритании.

Тереза Мэй отметила: власти Великобритании и Франции намерены не только заняться разработкой законодательной базы для привлечения корпораций к ответственности за публикацию экстремистских материалов. Лондон и Париж на международном уровне возглавят работу по созданию инструментов, которые бы позволили в автоматическом режиме выявлять и удалять из сетей подобные публикации. О том, что контроль за социальными сетями уже сейчас приносит первые результаты, заявляют в американском Госдепе. В докладе дипведомства по контртеррористической деятельности за 2016 год отмечено: благодаря сотрудничеству Вашингтона и владельцев мессенджеров удалось значительно снизить интернет-активность запрещённой в России и других странах мира организации "Исламское государство".

Оксана Фомичева, Алексей Оленченко, "ТВ Центр".