Благоустройство Садового кольца идет максимально быстрыми темпами

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Мэр столицы Сергей Собянин в четверг проинспектировал ход работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица".

Первые итоги программы "Моя улица" можно будет увидеть уже через пару дней. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он проинспектировал ход работ на улицах Житная и Коровий Вал, передает "ТВ Центр".

Этот участок Садового кольца расширили. Проезжую часть увеличили на несколько полос. Заменили и устаревшие автобусные остановки. Все провода теперь перенесены под землю. Отремонтированы и водоотводные системы.

По словам Собянина, почти все работы по благоустройству завершены, а оставшиеся планируют закончить ко Дню города. "Уже практически готовые объекты. Мы двигаемся с опережением графика, и, я надеюсь, что ко Дню города все улицы Москвы будут приведены в порядок. Конечно, мы не будет держаться этой даты. Будем вводить их по мере готовности", - сказал мэр.

Цель программы - сделать город максимально комфортным для москвичей и туристов. В первую очередь, для пешеходов. Поэтому в порядок привели и тротуары - на них установили дополнительное освещение и лавочки.