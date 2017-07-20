ЦБ отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка. По данным регулятора, банк занимался отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Банк России 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковский операций у московского Межтопэнергобанка, говорится на сайте регулятора.

По данным Центробанка, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Также Межтопэнергобанк способствовал отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На 1 июля 2017 года банк занимал 108-е место в банковской системе России.

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