ЦБ отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка. По данным регулятора, банк занимался отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Банк России 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковский операций у московского Межтопэнергобанка, говорится на сайте регулятора.
По данным Центробанка, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Также Межтопэнергобанк способствовал отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
На 1 июля 2017 года банк занимал 108-е место в банковской системе России.
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