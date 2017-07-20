В четверг в Москве пройдет кратковременный дождь

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В четверг, 20 июля, в Москвском регионе будет тепло и преимущественно солнечно, но местами прольется небольшой дождь. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на пятницу прогремит гроза.

Синоптики прогнозируют теплую погоду в столичном регионе в четверг, столбики термометров поднимутся до 24 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

Погода будет преимущественно солнечной, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами прольется кратковременный дождь.

В ночь на пятницу также пройдет дождь и прогремит гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Температура составит от 12 до 14 градусов тепла.

Днем в пятницу будет до +23 градусов и облачная погода. Пойдет дождь, местами не исключена гроза.

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