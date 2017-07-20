Роскомнадзор начал борьбу с детскими онлайн-казино

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Роскомнадзор приступил к борьбе с онлайн-казино для детей в интернете. В частности, заблокирован сайт, на котором геймеры могут, поставив деньги, выигрывать артефакты для онлайн-версии игры Counter-Strike - CS GO.

Сотрудники Роскомнадзора занялись борьбой с детскими онлайн-казино. На данных сайтах игроки могут выигрывать артефакты для онлайн-версии знаменитой Counter-Strike - CS GO. Один из крупнейших подобных ресурсов уже заблокирован надзорным ведомством по решению ФНС, пишет газета "Известия".

Эти сайты помогают успешно играть в шутер. За реальные деньги геймер получает различные артефакты: оружие, средства защиты. Стоимость многих виртуальных предметов в игре может достигать тысячи долларов. Однако купить их могут позволить себе не все. В результате в интернете появились специальные онлайн-казино. Там дети, являющиеся основной аудиторией игры, ставят деньги и могут выиграть вооружение.

Сайты казино подключены к игре CS GO через популярную игровую платформу Steam. Она имеет собственную платежную систему. Выигрыш можно использовать в CS GO или продать за реальные деньги, которые можно "вывести", в частности, через платежную систему Qiwi, подключенную к Steam.

В октябре 2015 года в России вступили в силу поправки в законодательство об азартных играх и о лотереях. Данные изменения определили правила работы тотализаторов и букмекерских контор в Сети, а также дали полномочия ФНС направлять Роскомнадзору предписания о блокировке онлайн-казино.