Вкладчики "Югры" начали получать выплаты вопреки протесту Генпрокуратуры

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Вкладчики банка "Югра" начали получать свои страховые выплаты в банках-агентах, несмотря на протесты Генпрокуратуры. Ранее надзорное ведомство потребовало отменить приказы ЦБ о введении временной администрации в "Югре".

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка "Югра" в соответсвии с запланированным графиком, несмотря на то, что Генпрокуратура оспорила действия ЦБ в отношении банка, сообщает "Интерфакс".

Страховые выплаты начали 5 банков-агентов: Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, "Открытие" и "Уралсиб".

Ранее Генпрокуратура потребовала проверить правомерность действий ЦБ, который ввел в "Югре" временную администрацию. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, "Югра" является финансово-устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности.

10 июля ЦБ ввел временную администрацию на шесть месяцев в лице АСВ в "Югре" – банке, который входит в топ-50 крупнейших в России кредитных организаций, в связи с его неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В банке также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.