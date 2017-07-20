Гендир "Силмаша" Филиппов отправлен в отставку

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Генеральный директор "Силмаша" Роман Филиппов вынужден покинуть свой пост. Такое решение принял совет директоров ПАО "Силовые машины". Также он обсудил вопрос о назначении нового гендира. О результатах не сообщается.

Совет директоров ПАО "Силовые машины" объявил о досрочном прекращении полномочий генерального директора Романа Филиппова, а также расторжении трудового договора с ним. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Заседание состоялось 19 июля. В повестке дня было два вопроса. Кроме прекращения полномочий был вопрос о назначении нового генерального директора. Результаты голосования по этому вопросу еще не раскрыли.

На прошедшей неделе некоторые СМИ сообщили о задержании Филиппова по подозрению в разглашении гостайны. После этого главу компании якобы отпустили под подписку о невыезде, передает РИА Новости. В самой компании эту информацию не подтвердили.

10 июля партнер "Силмаша" немецкий концерн Siemens заявил, что две из четырех турбин, которые предназначались для ТЭС в Тамани, якобы перемещены в Крым, против воли германских партнеров. Поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым. Эти турбины изготавливались на ООО "Сименс технологии газовых турбин", которое является совместным предприятием Siemens и "Силовых машин" в Ленинградской области.

Между тем, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что теплоэлектростанции на полуострове будут оснащены турбинами, выпущенными в нашей стране с использованием элементов зарубежного производства.