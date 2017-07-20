Блогера Лапшина приговорили к 3 годам тюрьмы за посещение Карабаха

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Суд Азербайджана по тяжким преступлениям приговорил к трем годам лишения свободы блогера Александра Лапшина, который посетил непризнанный Нагорный Карабах без согласования с Баку.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор по делу блогера Александра Лапшина, передает РИА Новости.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в тюрьме общего режима за незаконное пересечение границы непризнанного Нагорного Карабаха без согласования с Азербайджаном. Ранее обвинение просило 6,5 лет лишения свободы.

В свою очередь Лапшин не признал себя виновным и заявил, что его поездки в Карабах носили туристический, а не политический характер.

Блогер Александр Лапшин имеет гражданство России и Израиля. В декабре 2016 года его задержали правоохранительные органы Белоруссии. Под стражу он был взят по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны из-за посещения непризнанного Нагорного Карабаха.

В 2015 году Лапшину удалось попасть в Азербайджан, несмотря на запрет. На границе он предъявил украинский паспорт, где его имя было записано как "Олександр". Также сообщалось, что Лапшин публично критиковал власти Азербайджана.

20 января Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции гражданина России Александра Лапшина в Азербайджан. Против его экстрадиции выступили глава МИД России Сергей Лавров и омбудсмен Татьяна Москалькова.