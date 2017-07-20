Неизвестный со шприцем забрал у мужчины конверт с деньгами в Москве

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В Москве у мужчины отобрали конверт с 17 тысячами рублей. По данным полиции, это сделал неизвестный, угрожавший потерпевшему шприцем. Возбуждено уголовное дело о разбое.

На севере Москвы неизвестный отобрал у мужчины конверт с наличными, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По данным полиции, все произошло в помещении фирмы, офис которой расположен на площади Ганецкого. Вошедший в здание мужчина показал потерпевшему шприц и похитил конверт с деньгами, после чего скрылся. Материальный ущерб составил почти 17 тысяч рублей.

Потерпевший – мужчина 1995 года рождения – обратился в полицию 19 июля. По его словам, сам он работает специалистом в этой компании.

Возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск преступника.