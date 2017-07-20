Госдума отменила бесплатный багаж при невозвратных билетах

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Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа при покупке невозвратных билетов. Правила провоза ручной клади не изменились.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа при покупке билетов, которые не предусматривают возврат денег при расторжении договора о воздушной перевозке, сообщает "Интерфакс".

За проголосовали 316 депутатов, против высказались 75, один воздержался. Теперь авиакомпании будут сами решать, брать ли им плату за багаж при покупке пассажиром невозвратного билета. Эта мера принята в рамках развития лоукост-сегмента авиаперевозок в России.

При покупке возвратных билетов сохранена норма о бесплатном провозе 10 килограмм багажа, доплата понадобится только в том случае, если вес багажа превышает норму.

Закон вступает в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.

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