В Киеве из автомата расстреляли россиянина

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Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружено ночью в Киеве у станции метро "Черниговская". По данным украинской полиции, он был уроженцем России, который совершил преступление на родине и, вероятно, скрывался в украинской столице. На месте убийства также обнаружен автомат Калашникова.

В Киеве в ночь на 20 июля из автомата расстреляли мужчину. В полиции заявили, что жертвой был выходец из России 1964 года рождения.

По данным сайта "112 Украина", убийство произошло возле метро "Черниговская". Как отметил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, убитый мужчина совершил в России преступление. Вероятно, он оказался в Киеве, пытаясь скрыться от преследования.

Следствие установило, что убийц было двое. На месте происшествия обнаружены гильзы калибра 5,45 миллиметров. Сами злоумышленники, расстреляв россиянина, бросили свой автомат Калашникова на месте преступления и скрылись.