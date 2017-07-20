Московская полиция переполошилась из-за маньяка-лизуна

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В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который любит подбегать к девушкам на улице и облизывать их с ног до головы. Такой инцидент произошел 16 июля у станции метро "Крылатское", когда незнакомец подбежал к 28-летней фитнес-тренеру и приступил к облизыванию "ягодицы и лица" девушки. По данным полиции, о похожих случаях сообщалось и в соседних районах.

Сотрудники московской полиции приступили к поискам мужчины, который подбегает к девушкам и пытается облизать их с ног до головы. Об этом сообщает РИАМО.

Таким способом извращенец пристал к 28-летней фитнес-инструктору Наталье, которая работает в спортивном клубе. Инцидент произошел утром 16 июля возле станции метро "Крылатское", когда она вышла на работу. К ней подбежал странный человек.

По ее словам, он схватил ее и начал облизывать "ягодицы и лицо". Девушка попыталась вырваться. В итоге развратный незнакомец успел несколько раз поцеловать ее ниже спины и убежал. Сама девушка не пострадала, но была шокирована таким неадекватным поведением мужчины.

Между тем, полиция считает, что мужчина, облизывающий женщин, совершил еще несколько подобных нападений в соседних районах. Вероятно, он страдает психическим расстройством. Сейчас его разыскивают правоохранители.