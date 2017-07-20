Завершается благоустройство первого участка Садового кольца

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Благоустройство Садового кольца идет максимально быстрыми темпами. И это несмотря на дождливое лето. Работы на улице Житная и Коровий Вал будут завершены уже через несколько дней. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра результатов реконструкции.

Четыре месяца здесь стучали молотки, и летела строительная пыль. Благоустройством двух улиц, прилагающих к метро "Добрынинская", занимались день и ночь. Рядом - театры, жилые дома, учреждения. Словом, поток пешеходов не иссякал ни в будни, ни в выходные. Бригады трудились не на скорость. На результат. В итоге - закончили раньше обещанного срока, передает "ТВ Центр". На радость москвичам.

"Работы по реконструкции московских улиц идут с опережением графика. Два объекта уже готовы, восемь улиц в высокой степени готовности. В частности, мы уже открыли для движения большую часть Бульварного кольца, и вот открываются первые участки Садового кольца, в частности, Житная улица и Коровий вал", - рассказал Собянин.

Старинные московские улицы теперь современные и просторные. Привели в порядок тротуары - на них установили дополнительное освещение и скамейки. Участок Садового кольца расширили, проезжую часть увеличили на несколько полос.

Пять остановочных павильонов не только не нарушают внешний облик площади близ станции метро "Добрынинская". Но они весьма современны. Здесь можно с комфортом дождаться автобуса и зарядить свое мобильное устройство.

В начале 2000-х здесь велась оживленная торговля. Павильоны, ларьки и палатки предлагали всевозможные товары. Общепит вперемежку с цветами и продуктами с рук. Теперь от них - одно воспоминание. По просьбе москвичей самовольно построенные павильоны убрали, освободив место для сквера с лавочками и простора.

Приведены в порядок фасады домов, тротуары, освещение. Все провода спрятаны под землю. Отремонтированы водоотводные системы. Липы и клены высадят осенью. Цель программы "Моя улица", а именно в ее рамках шли работы по благоустройству, сделать город максимально комфортным для москвичей и туристов. Получилось.

Общая площадь благоустройства - шесть гектаров. В результате - пропускная способность для пешеходов заметно увеличилась. Причем, не за счет автомобилистов.

Программа "Моя улица" предполагает работы на всех московских кольцах - Кремлевском, Бульварном и Садовом, а также центральных улицах столицы. Скоро строительные заграждения снимут еще на нескольких объектах.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".