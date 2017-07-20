Полиция ищет мать брошенного в Москве двухлетнего мальчика

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Мать ребенка, который месяц назад был обнаружен в столичном Новогиреево, найдена. Женщина, предположительно, находится в Узбекистане. Как малолетний мальчик оказался в столице остается вопросом. Обнаружил ребёнка местный участковый и только благодаря его бдительности самого плохого удалось избежать.

Маленький Андрей, он же Дамир, едва ли запомнит, как оказался в московском Доме ребенка. Зато теперь у этого маленького иностранца в России есть свой "крёстный отец". В погонах. Участковый Анатолий Висаров дежурил на рабочем посту, когда под окнами своего кабинета увидел одиноко скитающегося по улице мальчика, передает "ТВ Центр".

"Ребенок бегал, и рядом с ним не было взрослых, я решил сделать родителям замечание для того, чтобы они посмотрели за ребёнком, выйдя на улицу, родителей не обнаружил", - рассказал полицейский.

Как выяснилось, маленький Дамир в свои два года уже самостоятельнее любого взрослого. Сам разгуливает по столичным улицам и даже не знает, что родители его живут в другой стране. Мать ребенка в столицу приезжала якобы на заработки, затем из-за проблем с документами вернулась в родной Узбекистан. Ребенка женщина почему-то оставила у знакомых. Но те, видимо, тоже не особо пеклись о его судьбе. Так маленький ребенок остался один в большом городе, пока не повстречался с капитаном полиции. Он передал ребенка в отдел по делам несовершеннолетних.

"Сначала он плакал, потом, когда мы ехали на машине, он немножко успокоился, мы поиграли с ним, покормили его, и он в хорошем расположении духа поехал с сотрудниками скорой помощи", - отметила начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Новогиреево Елена Третьякова.

Ребенок переходил из рук в руки. Полиция - врачам, врачи - воспитателям. Так маленький иностранец оказался в детском Доме ребенка № 6. Пока устанавливали его личность, мальчику успели дать новое имя. Теперь он не Дамир, а Андрей. К новой жизни Андрюша привыкал с трудом, ведь за 2 года жизни он повидал больше трудностей, чем многие взрослые.

Спустя месяц Андрей понемногу осваивает новый дом. Предприимчивые правоохранители не оставили эту историю без внимания. О судьбе мальчика они рассказали в социальных сетях. И теперь сотни людей хотят усыновить ребенка. Но пока правоохранители пытаются выйти на связь с гражданкой Узбакистана в надежде, что у нее все-таки проснется материнский инстинкт.

Елена Сахно, "ТВ Центр".