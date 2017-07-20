Фигурант "дела 26 марта" Зимовец получил 2,5 года колонии

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Суд приговорил участника акции протеста 26 марта в Москве Станислава Зимовца к 2,5 годам колонии общего режима за применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

Тверской суд Москвы приговорил фигуранта дела "26 марта" Станислава Зимовца к 2,5 годам колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает Газета.Ru.

По версии обвинения, во время акции протеста на Пушкинской площади Зимовец бросил кирпич в спину подполковника ОМОНа Владимира Котенева. Прокурор просил осудить Зимовца на три года колонии общего режима.

Обвиняемый свою вину не признал. Он сообщил, что не целился в омоновца, а только кинул кирпич рядом для привлечения внимания.

26 марта в Москве прошла несанкционированная акция протеста против коррупции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о насилии в отношении представителей власти.