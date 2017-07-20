В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым

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В четверг в Москве простились с Владимиром Толоконниковым - одним из любимых актёров страны. Ему было 74 года.

На церемонии прощания с актером Владимиром Толоконниковым в Доме кино собрались коллеги актёра и его поклонники. Всенародную любовь ему принесла роль Шарикова в фильме "Собачье сердце". Всего артист сыграл в более чем 60 фильмах, но даже эпизод в его исполнении становился настоящим шедевром, передает "ТВ Центр".

Четыре года назад Владимир Толоконников перенес операцию на сердце и смог вернутся к работе. В минувшее воскресенье сердце актёра остановилось уже навсегда. Похоронили Владимира Толоконникова на Троекуровском кладбище.