В столице стартовал фестиваль "Московское лето"

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В четверг в столице стартовал самый вкусный фестиваль года "Московское лето". Сладости и цветы - любимые и экзотичные - всё это сразу на десятках площадок и по всему городу. Лучшие дизайнеры превратили столицу в цветущий сад, а лучшие кондитеры приглашают всех желающих в гастрономический тур.

Лето в Москву все же пришло - а как иначе объяснить пшеничное поле у стен Кремля? Колосья настоящие - их можно даже потрогать. Картина для центра Москвы, прямо скажем, удивительная, передает "ТВ Центр".

Вот и спешат москвичи запечатлеть эту красоту на память. Русское поле в самом сердце Москвы уж точно соберет лайки в социальных сетях – экзотика. А можно просто полюбоваться на пейзаж, сидя на завалинке. А нагуляв аппетит, прийти туда, где готовят всеми любимое летнее блюдо - шашлык. Ассортимент на любой вкус. Правда, секретами мастерства не делятся - технологии держат в тайне.

За добавкой посетители точно придут, уверены повара. А после мяса - десерт. Попробовать можно даже диковинные деликатесы. К примеру, сухарики из пастилы. Делают их по особым старинным рецептам - выпекают более 30 часов. Ингредиенты сплошь натуральные - никаких консервантов. В поклонниках у этого десерта ходят даже королевские особы.

Хит продажи - конечно, черное мороженое. Мрачное и жуткое оно только снаружи. На самом деле - никакой экзотики. Под жуткой маской прячется клубничный сорбет. Черным лакомство становится после добавления древесного угля. На вкус он не чувствуется, зато необычным десерт точно сделает. В этом году фестиваль Московское лето объединил в себе все, что дарит нам это время года. Сладкоежки точно будут довольны. На Арбате готовят варенье из сирени и жимолости - все по рецептам русских классиков, а в Новопушкинском сквере работает сладкая лаборатория. Главное событие фестиваля - выбор конфеты "Москва". Событие действительно важное и подходят к нему со всей ответственностью.

Фестиваль проходит на сорока двух площадках по всему городу. В рамках программы - кулинарные мастер-классы, а также занятия по садоводству и флористике. Наслаждаться "Московским летом" можно будет до 6 августа.

Александра Сергомасова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".