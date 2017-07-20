Песков: Путин и Трамп не обсуждали помощь США оппозиции Сирии

Теги: Политика путин саммит песков трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали программу поддержки Вашингтоном сирийской оппозиции "на полях" саммита G20 в Гамбурге. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ходе неформальной встречи двух лидеров на саммите они действительно говорили на тему "усыновления детей".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали программу поддержки Вашингтоном сирийской оппозиции "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

"Мы со стороны Кремля никак это не будем комментировать, оставляем это без комментариев", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Также он подтвердил, что в ходе неформальной встречи двух лидеров на саммите, они говорили на тему "усыновления детей". При этом представитель Кремля отказался называть этот разговор "секретным", как это сделал ряд американских СМИ.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп раскрыл темы, которые он и российский лидер Владимир Путин затрагивали в ходе неформальной встречи на ужине в Гамбурге. По словам главы Белого дома, он говорил со своим собеседником из России, в основном, в "шутливой форме". Длился разговор примерно 15 минут. В частности, президент США подтвердил, что обсуждался "вопрос о приемных детях".

Накануне, 19 июля, агентство Reuters сообщило, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге провели еще одну встречу, которую назвали "тайной". По данным СМИ, президенты около часа беседовали во время ужина 7 июля.

Позднее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле такую информацию восприняли с удивлением. По его словам, никаких тайных и секретных встреч не было, а состоялись лишь официально согласованная двусторонняя беседа обмен мнениями и фразами "на полях" саммита.