На шахте в Коми произошло обрушение, есть пострадавшие

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На шахте в Коми произошло обрушение горной породы, пострадали два человека. Всего в момент ЧП в шахте находились пять человек, трое из них выбрались самостоятельно.

В Коми на шахте №3 нефтешахтного управления "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" произошел обвал горной породы, передает РИА Новости.

По предварительным данным, обвал произошел на глубине 194 метра. Два горняка пострадали, их придавило породой. Трое смогли самостоятельно выбраться наружу. Всего на аварийном участке работало пять шахтеров.

Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Всего в шахте находилось 111 человек. На место выехали экстренные оперативные службы. Шахта работает в штатном режиме.