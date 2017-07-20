В Москве задержали маньяка-лизуна

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В Москве задержан мужчина, который нападал на девушек и облизывал их с ног до головы. Ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера.

Мужчина, нападавший на девушек и пытавшийся их облизать в Москве задержан. Об этом сообщает "Росбалт".

Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера. Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в ближайшее время извращенцу будет избрана мера пресечения.

Ранее в полицию обратилась 28-летняя девушка, пожаловавшаяся на незнакомца, который напал на нее и начал облизывать. Это произошло утром 16 июля у станции метро "Крылатское". Увидев, что жертва отбивается, мужчина тут же ретировался.

Полиция считает, что маньяк-лизун совершал и другие нападения в столице. Вероятно, он страдает психическим расстройством.