13:29, 20 июля 2017

Под Омском произошло ДТП с участием автобуса и двух грузовиков

Теги:  ДТП  дети  омск  автобус

В Омской области пассажирский автобус, перевозивший 30 человек, столкнулся с двумя грузовиками. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе семь детей.

В Омской области пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

ДТП произошло в Любинском районе на региональной автодороге "Омск - Тара", недалеко от поселка Красный Яр. В автобусе находились 30 человек. 11 человек пострадали, среди них семеро – дети. Пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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