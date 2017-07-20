Москва требует от США объяснений в связи с продлением срока Буту

Теги: В мире сша мид бут проверка

МИД России обратился к США с просьбой дать разъяснение ситуации с продлением срока россиянину Виктору Буту, отбывающему 25-летний срок в американской тюрьме, за якобы производство алкоголя в камере.

Россия обратилась к США за разъяснениями относительно продления срока Виктору Буту, который отбывает 25-летний срок в американской тюрьме за нелегальную торговлю оружием, передает "Интерфакс".

"Мы проверяем появившиеся в СМИ сообщения о том, что осуждённому в США российскому гражданину Виктору Буту продлены сроки тюремного наказания за некие нарушения тюремного режима. Мы уже обратились к американским официальным лицам за разъяснениями", - сообщил заместитель официального представителя МИД Артем Кожин.

Ранее адвокат Виктора Бута сообщил, что его подзащитному продлили тюремный срок на 40 суток за выращивание чайного гриба с целью вылечить желудок.

Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года, после чего его экстрадировали в США. Федеральный суд Нью-Йорка в 2012 году приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы. Бута признали виновным, в частности, в намерении продать партию вооружения колумбийской группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии, включенной в США в список террористических. Россиянин отбывает срок в тюрьме Мэрион в 500 километрах к югу от Чикаго.