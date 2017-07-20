14:36, 20 июля 2017

Французская певица Барбара Велденс умерла во время выступления

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Во Франции от удара током погибла 35-летняя французская певица Барбара Велденс. Это произошло прямо во время ее выступления в церкви. Девушка в 2016 году победила в конкурсе молодых талантов на фестивале Жака Бреля.

Французская певица Барбара Велденс скончалась прямо во время концерта выступления в церкви города Гурдон в возрасте 35 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Точная причина смерти пока не установлена. Согласно предварительной версии, артистку ударило током. В результате произошла остановка сердца. В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося.

Дебютный студийный альбом певицы Le grand H de l'homme был выпущен только в феврале 2017 года. В прошлом году Барбара Вельденс победила в конкурсе молодых талантов на фестивале Жака Бреля. Кроме того, она получила награду "открытие эстрады" академии Шарля Кроса. 

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