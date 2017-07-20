Россияне назвали любимое иностранное слово

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Среди россиян был проведен опрос о том, какое иностранное слово им нравится больше всего. Первое место заняло слово "хайп", а на второй и третьей строчке оказались "веган" и "лонгрид". При этом большинство россиян считает использование новомодных иностранных слов неуместным и излишним.

Среди граждан России был проведен опрос, какое иностранное слово людям нравится больше всего. Об этом сообщает "Русская планета".

Наибольшее число голосов набрало слово "хайп" (28%), которое с английского переводится как "навязчивая реклама", "шумиха", "ажиотаж". На второй и третьей позиции расположились "веган" – строгий вегетерианец, а также "лонгрид" – длинностраничный материал.

Согласно опросу, большинство россиян считает использование новомодных иностранных слов неуместным и излишним. По их мнению, многие зарубежные слова можно заменить синонимами в русском языке. При этом часть участников опроса вообще не понимает значение многих популярных в нашей стране иностранных слов.

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