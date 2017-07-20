МИД: решение по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия

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Решение арбитража, обязавшее Россию выплатить компенсацию за инцидент с судном Arctic Sunrise, поощряет противоправные действия. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин. Суд в Гааге не обладает необходимой юрисдикцией в этом деле, уверен он.

Россия не принимала участие в разбирательстве по делу о судне Greenpeace Arctic Sunrise, поскольку придерживается позиции об отсутствии у арбитража в Гааге необходимой юрисдикции. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя решение суда, обязавшее Москву выплатить компенсацию.

Как передает "МИР24", на Смоленской площади "вынуждены с сожалением констатировать", что своими решениями арбитраж поощряет целенаправленные противоправные действия в исключительных экономических зонах государств, на их континентальном шельфе, оправдываемые мирным протестом.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, 18 июля обязал Россию выплатить компенсацию в размере почти 5,4 миллиона евро за инцидент с задержанием и арестом судна Arctic Sunrise в 2013 году.

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