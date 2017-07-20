Россияне экономят с помощью скидок и промоакций

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Поиск скидок и промокаций оказался самым популярным у россиян способом экономить. 36% граждан выбирают именно этот способ сохранить бюджет. 30% опрошенных ищут магазины со спецпредложениями.

Поиск скидок и промоакций оказался наиболее популярным у россиян способом экономии. Это следует из опроса холдинга Romir, пишет Газета.ru.

В июне 2017 года таких россиян стало больше на 10%, чем годом ранее — 36%. С С 28% до 30% увеличилось число тех, кто выбирает магазины со специальными предложениями и скидками. При этом доля покупающих более дешевые товар осталась стабильна — 31%.

При этом стало меньше тех, кто отказался от покупок дорогих видов продуктов — 19% против 21%. До 28% снизилось число россиян, которые делают покупки строго по списку, до 23% — которые покупают исключительно то, что точно съедят.