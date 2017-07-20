Додон назвал двойными стандартами запрет на визит Рогозина в Молдавию

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Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение правительства, которое запретило российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину посетить страну на военном самолете. Глава государства назвал это проявлением "двойных стандартов" и напомнил, что борт ВВС США несколько лет назад спокойно приземлился в аэропорту Кишинева.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии направило письмо в посольство России в Кишиневе с предложением российской делегации отменить свой визит. Документ опубликовали местные СМИ.

Решение молдавского МИД раскритиковал президент страны Игорь Додон. Глава государства отметил, что по-прежнему ждет вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

"У правительства очевидно двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятками адмиралами на борту", - цитирует РИА Новости молдавского президента.

Сам Рогозин отреагировал на возможный запрет на прилет в Молдавию в своем Twitter. "Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно", - написал вице-премьер в четверг.

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